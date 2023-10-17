«Мы сломали его непобедимость». Махачеву подарили победу в первом бою с Волкановски?

В октябре прошлого года Ислам Махачев разобрал на запчасти Чарльза Оливейру и бросил вызов австралийскому полулегковесу, первому номеру рейтингу pound-for-pound Алексу Волкановски. Бой состоялся уже в феврале следующего года в Австралии и завершился победой российского бойца единогласным решением судей. Двое судей отдали Махачеву три раунда, один — четыре.

Сразу после боя Ислам признался, что часто ошибался, но с решением полностью согласен: «Много маленьких ошибок. Я ему дал чуть поработать в стойке. У него необычная стойка, необычные удары. Сейчас идёт такое обсуждение, будто от меня ждали лёгкой победы, а её не случилось. Но это же был не с улицы пацан, это лучший боец в мире. Из-за этого такой тяжёлый бой был. Я полностью согласен с решением, я доволен. Я от этого боя получу очень большую пользу».

Поединок на самом деле получился очень близким, и именно этот фактор заставил многих усомниться в победе Махачева. Но по факту Ислам был справедливым победителем. В первом раунде бойцы прощупывали территорию и искали дистанцию. Волкановски первым активизировался и хорошо попал, но во второй половине уже российский боец мощно ответил, добавил коленом и за счёт работы в партере забрал раунд. Второй раунд тоже, скорее, уходит Махачеву. Всё повторилось — обменялись тяжёлыми ударами, которыми смогли друг друга потрясти, и концовка осталась за Исламом, Алекс спасался в клинчах. Третий раунд получился более сложным для Ислама, он слегка поддавливал, но не спешил. Волкановски взял паузу и работал на контратаках, а ближе к концовке включил привычные обороты и даже сам пытался оформить перевод. Ислам отвечал в разменах и продолжал работать по корпусу.

Алекс Волкановски — Ислам Махачев Фото: Paul Kane/Getty Images

Четвёртый раунд боя получился странным. Волкановски, судя по всему, понимал, что может уступать, и пошёл вперёд, но Махачев лучше контратаковал и всё блокировал, а потом забрал спину и пролежал так до гонга. Алекс психовал, пытался накидывать тычки из-за спины, но контроль был за Исламом. К финальной пятиминутке Махачев устал. В начале у него прошёл хороший прямой, но совсем не получалось удерживать соперника. Алекс работал активнее, был лучше, а в последнюю минуту Ислам оказался в большой опасности, так как его отправили в нокдаун и начали забивать в граунд-энд-паунд. Спас гонг, но последняя минута была яркой и всем запомнилась. Во многом поэтому и считают, что Волкановски должен был победить, и прикидывают: «А что, если бы ещё десять секунд?». Проблема в том, что этих десяти секунд не было, а различные «если бы» применимы практически в каждом бою, включая этот: «А что, если бы у Махачева получилось закрыть замок и он провёл бы удушающий в первом раунде?».

Права на видео принадлежат UFC. Ролик можно посмотреть на YouTube-канале UFC.

После боя Волкановски признался, что недооценил ударную технику соперника, а Ислам ответил зеркально и высоко оценил навыки Алекса в борьбе. Позже австралиец отписался в социальных сетях: «Только что пересмотрел бой. Я определённо выиграл второй, третий и пятый раунды. Удивлён, что подняли не мою руку. Давай проведём реванш в любое время и в любом месте».

Махачев в долгу не остался: «Только что пересмотрел бой, и, честно говоря, из 25 минут Волкановски забрал только последнюю минуту».

Мнения экспертов и других бойцов по поводу этого боя разделились. Даниэль Кормье отметил, что Волкановски не победил, но отдал должное обоим: «Александр Волкановски стал первым, кто заставил Ислама Махачева выглядеть человеком, но всё равно не победил. И я думаю, что вся похвала и восхищение, которые сейчас получает Волкановски, только подчёркивают нам то, насколько особенный Махачев».

Ислам Махачев и Алекс Волкановски Фото: Chris Unger/Getty Images

Марлон Вера и Нейт Диаз заявили, что победил Волкановски. Александар Ракич назвал Ислама новым королём pound-for-pound. Очевидно, что после такого боя сложно было прийти к мнению. Даже тренер Махачева Хавьер Мендес признался, что думал о поражении: «Махачев считал, что проиграл? Должно быть, это недоразумение. Я сомневаюсь, что Ислам думал, будто проиграл бой. Я бы мог тоже сказать, что не думал о поражении, но солгал бы. Просто пересмотрите все поединки с участием Ислама, это было одно из самых тяжёлых испытаний в его карьере».

Сам Волкановски тоже дал очень взвешенный и грамотный комментарий, когда эмоции улеглись: «Это был хороший, близкий бой со всех сторон. Вижу, люди говорят, что это было ограблением и всё такое, но такие близкие бои нельзя назвать ограблением. Можно ли думать, что победил я? Да. Могут ли люди считать, что победил Ислам? Да, это тоже возможно. После того как я пересмотрел бой, я думаю, что сделал достаточно для победы. Но я уверен, что Ислам думает так же, смотря на бой. Мы знали, что это был близкий бой, не могу точно сказать, что я победил. Бой мог завершиться по-разному, но это не ограбление».

23 из 29 независимых экспертов отдали победу Махачеву, а это люди, за компетентность которых можно не переживать. Но и это не всех убедило, а особенно усердствовал тренер Волкановски Крейг Джонс, у которого давняя «любовь» к дагестанским бойцам и самбо, которое он считает фейком. Поэтому Джонс выдал несколько интервью, где критиковал Махачева и хвалил своего подопечного, но на его объективность мы по понятным причинам полагаться не можем: «Мы сломали его непобедимость. Многие говорят, что Ислам и Хабиб непобедимы, но затем они выходят и дерутся так, будто напуганы. И это ещё мягко сказано».

Очевидно тут было одно — этим парням нужен реванш. Есть случаи, когда бой односторонний или просто прошёл с большим преимуществом одного из бойцов, и тут необязательно сводить их снова. В этом случае реванш не просто возможен, он был необходим. Пускай и победа Ислама была заслуженной.

Ещё один момент, который всплыл после боя — обвинения Дэна Хукера в том, что Махачев использовал капельницы для восстановления после весогонки. Шум поднялся громкий, потому что боец сразу заявил, что у него есть доказательства, к этим словам присоединились и другие члены команды Волкановски, которые грозили, что Ислам не окажется безнаказанным. Многие цеплялись к фото Махачева, где на руке виден след от укола. Никого не убедило и то, что фотосессия была до официального взвешивания, а след остался после забора пробы крови. Прошло уже восемь месяцев, но никаких доказательств не всплыло. Вывод очевиден.

Теперь Волкановски цепляется за шанс провести реванш и, объясняя своё согласие выйти на коротком уведомлении, говорит: «А что, если я так и не получу другого шанса взять второй пояс?».

Безусловно, тут будут нюансы. Если Алекс проиграет, то повиснет вопрос, что было бы, будь он с полным лагерем и полностью готовым. К тому же Махачев теперь получит полноценное восстановление после весогонки — 36 часов вместо 24, а это серьёзная разница. С другой стороны, Волкановски абсолютно прав, когда говорит, что теперь абсолютно всё давление будет на Исламе, а он может расслабиться.

Это не совсем тот реванш, который мы ждали после февральского боя. Но это всё ещё два топовых бойца, которые однозначно покажут яркий поединок в любых условиях.