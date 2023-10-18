Махачев — о словах Грина: он хочет хайп вокруг себя поднять, хотя его самого отстранили за

Боец смешанных единоборств Ислам Махачев прокомментировал высказывания американца Бобби Грина, который неоднократно обвинял россиянина в использовании допинга. Также он рассказал о визитах к нему Американского антидопингового агентства (USADA).

«Я всегда радуюсь, когда USADA приезжает и я дома. Потому что устаёшь постоянно менять локацию, бывает физически просто не успеваешь за этим следить. Где-то забыл, где-то в село поехал. А у меня уже было, что я не был дома, USADA пришло, и я получил флажок. Поэтому я рад, когда я дома, и они приходят. Приходят они в любой момент. Могут и два, и три дня подряд приходить. Насчет слов Бобби Грина… не знаю, даже когда мне с ним бой дали, я его своим соперником не считал и не считал, что он моего уровня боец. Своими боями он не может ничего доказать. И хочет этим какой-то хайп вокруг себя поднять, хотя пару месяцев назад его самого отстранили за применение допинга. Я не пытаюсь это в интернете раскачивать, но стараюсь не обращать на него внимание», — приводит слова Махачева «Матч ТВ».

Россиянину предстоит защищать титул чемпиона UFC в легком весе в бою с австралийцем Александром Волкановски 21 октября.