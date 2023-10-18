Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Три бойца UFC дисквалифицированы за допинг

Три бойца UFC дисквалифицированы за допинг
Аудио-версия:
Комментарии

Атлетическая комиссия штата Невада сообщила о том, что сразу три бойца UFC получили дисквалификацию за употребление допинга.

Представитель США Уолт Харрис, выступающий в тяжёлой весовой категории, получил 12-месячную дисквалификацию. В его допинг-пробе был обнаружен метаболический стероид дростанолон. Это второй проваленный допинг-тест Харриса в UFC. В 2019 году у него был положительный результат теста на LGD 4033. Атлетическая комиссия штата Калифорния (CSAC) отстранила его на четыре месяца, а его победа на турнире UFC 232 была отменена.

Даниэль Родригес, выступающий в полусредней весовой категории, будет отстранён на шесть месяцев. В его организме были обнаружены остарин и лигандрол.

Четыре с половиной месяца дисквалификации отбудет Майра Буэно Силва, которая в июле текущего года финишировала удушением во втором раунде Холли Холм, а затем провалила проверку на запрещённые вещества.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android