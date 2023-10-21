«Всё в крови было». Дудакова заявила, что дралась на UFC 294 с инфекцией

Российский боец женского минимального веса (до 52 кг) Виктория Дудакова (8-0), сегодня, 21 октября, одержавшая победу над американкой Джин Ю Фрей в рамках турнира UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ), высказалась о выступлении. В частности, Дудакова заявила, что дралась с инфекцией стафилококка.

«Сейчас, я наоборот, не могла бороться, потому что у меня больше месяца стафилококк… Мы не хотели пить антибиотики, потому что тогда я бы точно не смогла «дышать» и провести бой. Доктора, которые сейчас меня осмотрели, ругались с менеджером, спрашивали: «Почему вы нам раньше не сказали, мы бы не допустили на бой».

У меня всё в крови было после боя, потому что у меня начался абсцесс, у меня стафилококк в таких местах… которые не принято называть», — сказала Дудакова на пресс-конференции.