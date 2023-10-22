Дана Уайт ответил на вопрос, с кем может сразиться Махачев после победы над Волкановски

Президент UFC Дана Уайт ответил на вопрос журналистов, кто может стать следующим оппонентом чемпиона в лёгком весе Ислама Махачева (24-1) после победы над чемпионом полулёгкого веса Алексом Волкановски (26-2) на UFC 294 в Абу-Даби. Напомним, Махачев поймал соперника хай-киком и потряс его. Волкановски упал около сетки, и после непродолжительного добивания рефери остановил поединок.

«Мы должны предоставить шанс Оливейре… Но опять же, всё это вопросы, на которые я сейчас не могу ответить», — сказал Уайт на пресс-конференции после турнира.

Напомним, Махачев оказался сильнее Волкановски, завершив бой в первом раунде. Поединок на UFC 294 стал их второй очной встречей. Первый бой продлился все 5 раундов и закончился победой Махачева судейским решением. Поражение от Махачева стало для 35-летнего Волкановски вторым в UFC и третьим — в профессиональной карьере.