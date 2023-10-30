Дудакова высказалась об инфекции, с которой она вышла на бой с Джин Ю Фрей

Российский боец женского минимального веса (до 52 кг) UFC Виктория Дудакова рассказала о перенесённой инфекции стафилококка перед боем с американкой Джин Ю Фрей, который состоялся на турнире UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ).

«Весогонка убила мой организм до конца и это замкнутый круг. Проблем стало больше на фоне весогонки, а весогонка проходила тяжело на фоне проблем со здоровьем. После этого образовался абсцесс на ягодичной мышце, который потом вырезали. По крайней мере, пока он не вскрылся, это было не заразно. У меня взяли анализы и сказали, что, скорее всего, перед боем это были не заразно.

У меня ещё после сгонки был небольшой нервный срыв. Я плакала часа полтора и даже не могла объяснить, почему плачу», — сказала Дудакова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.