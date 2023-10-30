Рамазан Исмаилов не сомневается в уверенной победе Усика над Фьюри

Известный тренер Рамазан Исмаилов считает, что чемпион мира по версиям WBA, IBF и WBO в супертяжёлом весе украинец Александр Усик одержит уверенную победу в поединке с британцем Тайсоном Фьюри.

«Усик уверенно выиграет. Спокойно по очкам выиграет, что у Фьюри, что у Нганну. Фрэнсиса и досрочно победить может. Украинец насыпает ударами, а от тоннажа люди падают. Если посмотреть бои Усика, у него были досрочные победы над Чаззом Уизерспуном и Тони Беллью. Беллью – сильный и волевой парень, он побеждал Дэвида Хэя. Он выходит за победой. Был чемпионом мира», – приводит слова Исмаилова Metaratings.

Усик является обладателем титулов WBA, IBF и WBO, тогда как Фьюри владеет титулом WBC. Таким образом, победитель их боя станет абсолютным чемпионом мира в тяжёлой весовой категории.