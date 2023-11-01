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Деррик Льюис: не приеду в Россию, даже если мне дадут $10 млн

Деррик Льюис: не приеду в Россию, даже если мне дадут $10 млн
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Американский боец смешанных единоборств, десятый номер рейтинга тяжёлого веса UFC Деррик Льюис рассказал о том, что не собирается приезжать в Россию

«Я не думаю, что когда-либо поеду в Россию. Даже если они мне дадут $10 млн», не думаю, что я буду там, — приводит слова Льюиса Metaratings.

Напомним, в ночь с 29 на 30 июля на «Энерджи Солюшн-арене» в Солт-Лейк-Сити (Юта, США) состоялся турнир UFC 291. В рамках главного карда американец Деррик Льюис встретился с бразильцем Маркосом Рожерио де Лимой. Бой продлился всего несколько секунд и завершился победой Льюиса нокаутом.

В активе Деррика Льюса теперь 27 побед и 11 поражений. Перед поединком с Лимой он уступил Сергею Спиваку, который победил удушающим приёмом. Недавно американец переподписал контракт с UFC.

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