Даня Милохин назвал бойца, которого считает своим примером

Известный блогер Даня Милохин, начавший заниматься единоборствами, рассказал, кто является для него примером из мира смешанных единоборств.

«Кто для меня является примером из медийных людей? Их очень много. На самом деле нет какого-то одного типа. Их очень много. Из бойцов — это тот же Конор Макгрегор, достаточно простой пример.

А из артистов? Даже не знаю… Кто там есть? Есть же типы… Канье Уэст? Да. Трэвис Скотт. Все самые популярные, все самые большие типы. Хочется находиться в их кругу, общаться с ними. Чтобы не просто я хотел этого, а чтобы и они хотели: «О, Даня Милохин! Бро!» Чтобы им было интересно: «Вау, что за тип!» Тогда будет круто. Изначально я мечтал именно о такой популярности. Не хочется быть локальным, хочется быть мировым», — рассказал Милохин в интервью YouTube-каналу «100балльный репетитор».