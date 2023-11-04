Алексей Кунченко дал прогноз на титульный бой Сергея Павловича и Тома Аспиналла на UFC 295

Экс-боец UFC Алексей Кунченко дал прогноз на титульный бой россиянина Сергея Павловича с британцем Томом Аспиналлом на турнире UFC 295.

«Аспиналл неплохо работает в стойке, у него есть база тайского бокса. Борется неплохо. А Павловича я ни разу не видел в борьбе. Он всегда работает в стойке. Всё зависит от того, как Сергей подготовится к защите от переводов. Том прекрасно знает, что Павлович панчер, нокаутёр, будет опасаться этого. Хотя тоже может порубиться в стойке. Я ни разу не видел, как Сергей защищается от борьбы. Этот бой и покажет, насколько он готов. Хотелось бы, чтобы Павлович выиграл досрочно», — сказал Кунченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Напомним, поединок между Павловичем и Аспиналлом состоится 12 ноября на турнире UFC 295 в Нью-Йорке (США).