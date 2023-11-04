Сергей Павлович обратился к Тому Аспиналлу перед поединком на UFC 295

Российский боец смешанных единоборств Сергей Павлович обратился к своему будущему сопернику, британцу Тому Аспиналлу, с которым проведёт поединок за временный пояс чемпиона в тяжёлом весе на турнире UFC 295.

«Твой образ — у меня перед глазами. Увидимся в Нью-Йорке», – написал Павлович в своих социальных сетях, прикрепив видео с тренировки.

Напомним, поединок между Павловичем и Аспиналлом состоится 12 ноября на турнире UFC 295 в Нью-Йорке (США).

В последнем бою, проходившем в ночь на 23 апреля мск в Лас-Вегасе, Сергей встречался с представителем США Кёртисом Блэйдсом. Россиянин нокаутировал соперника в первом раунде.

Отметим, что Павлович провёл 19 боев в ММА и одержал 18 побед. На счету Аспиналла 13 выигрышей в 16 поединках.