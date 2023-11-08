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Рамазанов: голова Аспиналла улетит в космос от богатырской мощи Павловича

Рамазанов: голова Аспиналла улетит в космос от богатырской мощи Павловича
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Чемпион Hardcore ММА в среднем весе Шамиль Рамазанов высказался о предстоящем поединке за временный титул UFC в тяжёлом дивизионе (до 120 кг) между россиянином Сергеем Павловичем и британцем Томом Аспиналлом.

«Считаю, что голова Аспиналла улетит в космос от богатырской мощи Павловича. Я верю, что Павлович нокаутирует Аспиналла. Думаю, Сергей и ментально, и морально, и физически вырос для того, чтобы драться за пояс. Никто не сможет остановить Павловича на его пути. У Павловича мотивации выше крыши. Сергей просто снесёт Аспиналла», — сказал Рамазанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

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