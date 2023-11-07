Во сколько Павлович выйдет в октагон и где смотреть супербой за пояс. Расписание UFC 295

В ночь с 11 на 12 ноября состоится номерной турнир – UFC 295. В его рамках состоится сразу несколько поединков с участием россиян. В прелимах выступит легковес Вячеслав Борщёв. Его соперником станет представитель Азербайджана – Назим Садыхов.
В соглавном событии вечера будут биться Сергей Павлович и Том Аспиналл. На кону в этом противостоянии стоит временный пояс в тяжёлом весе. Изначально титульный поединок должны были проводить Джон Джонс и Стипе Миочич. Но Костяной получил травму и выбыл на длительный срок.
В главном событии на кону будет стоять пояс организации в полутяжёлом весе. В поединке сойдутся первый номер рейтинга Иржи Прохазка и Алекс Перейра, расположившийся на третьей позиции. Чемпионом являлся Джамал Хилл, но он получил повреждение и освободил титул.
«Чемпионат» подготовил полный кард и расписание поединков турнира UFC 295. Время начала боёв – ориентировочное.
Полный кард и расписание UFC 295
Основной кард UFC 295
8:00 – Иржи Прохазка (29-3-1) – Алекс Перейра (8-2);
7:30 – Сергей Павлович (18-1) – Том Аспиналл (13-3);
7:00 – Маккензи Дерн (13-3) – Джессика Андраде (24-12);
6:30 – Мэтт Фревола (11-3-1) – Бенуа Сен-Дени (12-1);
6:00 – Пэт Сабатини (18-4) – Диего Лопес (22-6).
Предварительный кард UFC 295
5:30 – Алессандро Коста (13-3) – Стив Эрцег (10-1);
5:00 – Табата Риччи (9-1) – Лупита Годинес (11-3);
4:30 – Назим Садыхов (9-1) – Вячеслав Борщёв (7-3);
4:00 – Джаред Гордон (19-6) – Марк Мадсен (12-1).
Ранний предварительный кард UFC 295
3:00 – Джон Кастанеда (20-6) – Кюн Хо Кан (13-7);
2:30 – Джошуа Ван (8-1) – Кевин Борхас (9-1);
2:00 – Джамалл Эммерс (19-7) – Деннис Бузукья (11-3).
«Чемпионат» подготовил целую серию материалов о главных действующих лицах UFC 295:
«Чемпионат» проводит онлайн-трансляцию турнира и главных событий вокруг него. Турнир стартует в 2:00 по московскому времени, а основной кард – в 6:00 мск.
Посмотреть трансляцию турнира UFC 295 можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.