Разбираемся, во сколько начинаются титульные поединки и главные события турнира.

Во сколько Павлович выйдет в октагон и где смотреть супербой за пояс. Расписание UFC 295

В ночь с 11 на 12 ноября состоится номерной турнир – UFC 295. В его рамках состоится сразу несколько поединков с участием россиян. В прелимах выступит легковес Вячеслав Борщёв. Его соперником станет представитель Азербайджана – Назим Садыхов.

В соглавном событии вечера будут биться Сергей Павлович и Том Аспиналл. На кону в этом противостоянии стоит временный пояс в тяжёлом весе. Изначально титульный поединок должны были проводить Джон Джонс и Стипе Миочич. Но Костяной получил травму и выбыл на длительный срок.

В главном событии на кону будет стоять пояс организации в полутяжёлом весе. В поединке сойдутся первый номер рейтинга Иржи Прохазка и Алекс Перейра, расположившийся на третьей позиции. Чемпионом являлся Джамал Хилл, но он получил повреждение и освободил титул.

«Чемпионат» подготовил полный кард и расписание поединков турнира UFC 295. Время начала боёв – ориентировочное.

Полный кард и расписание UFC 295

Основной кард UFC 295

8:00 – Иржи Прохазка (29-3-1) – Алекс Перейра (8-2);

7:30 – Сергей Павлович (18-1) – Том Аспиналл (13-3);

7:00 – Маккензи Дерн (13-3) – Джессика Андраде (24-12);

6:30 – Мэтт Фревола (11-3-1) – Бенуа Сен-Дени (12-1);

6:00 – Пэт Сабатини (18-4) – Диего Лопес (22-6).

Предварительный кард UFC 295

5:30 – Алессандро Коста (13-3) – Стив Эрцег (10-1);

5:00 – Табата Риччи (9-1) – Лупита Годинес (11-3);

4:30 – Назим Садыхов (9-1) – Вячеслав Борщёв (7-3);

4:00 – Джаред Гордон (19-6) – Марк Мадсен (12-1).

Ранний предварительный кард UFC 295

3:00 – Джон Кастанеда (20-6) – Кюн Хо Кан (13-7);

2:30 – Джошуа Ван (8-1) – Кевин Борхас (9-1);

2:00 – Джамалл Эммерс (19-7) – Деннис Бузукья (11-3).

«Чемпионат» подготовил целую серию материалов о главных действующих лицах UFC 295:

«Чемпионат» проводит онлайн-трансляцию турнира и главных событий вокруг него. Турнир стартует в 2:00 по московскому времени, а основной кард – в 6:00 мск.

Посмотреть трансляцию турнира UFC 295 можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.