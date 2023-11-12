Том Аспиналл заплакал после победы над Сергеем Павловичем

В ночь с 11 на 12 ноября в Нью-Йорке (США) проходит турнир по смешанным единоборствам UFC 295. В соглавном бою российский тяжеловес Сергей Павлович сразился за временный титул организации с британцем Томом Аспиналлом. Поединок завершился досрочной победой Аспиналла нокаутом в первом раунде.

После объявления результатов боя и вручения чемпионского пояса Том Аспиналл не смог сдержать слёз.

Напомним, после сегодняшней победы Аспиналл стал обладателем временного пояса в тяжелом весе. Ранее стало известно о том, что чемпион UFC в тяжёлом весе Джон Джонс получил травму и выбыл из титульного боя со Стипе Миочичем. В связи с этим руководители UFC приняли решение ввести временный пояс.

Теперь на счету Аспиналла 14 побед и три поражения. У Павловича 18 побед и два поражения.