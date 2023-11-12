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Холлоуэй отреагировал на победу Аспиналла в бою с Павловичем

Холлоуэй отреагировал на победу Аспиналла в бою с Павловичем
Tom Aspinall
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Бывший чемпион UFC в полулёгком весе американец Макс Холлоуэй поделился эмоциями от победы англичанина Тома Аспиналла в поединке за временный чемпионский титул в тяжёлой весовой категории UFC. Соперником Аспиналла был российский мастер смешанных единоборств Сергей Павлович.

«Этот нокаут меня шокировал. Скорость и мощь убийственные», — написал Холлоуэй в соцсети X (ранее Twitter).

Бой Аспиналла и Павловича стал соглавным событием турнира UFC 295. Англичанин отправил своего соперника в нокаут в начале первого раунда. Поражение от Аспиналла стало для Павловича вторым в промоушене UFC.

В главном поединке вечера сошлись Алекс Перейра и Иржи Прохазка, претендент Перейра одержал победу и забрал титул в полутяжёлой весовой категории.

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