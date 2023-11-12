Стали известны бойцы, получившие бонусы по итогам UFC 295

В ночь с 11 на 12 ноября в Нью-Йорке проходил номерной турнир по смешанным единоборствам UFC 295, в главном событии которого бились чех Иржи Прохазка и бразилец Алекс Перейра. Стали известны имена обладателей бонусов по итогам турнира.

Бонус в размере $ 50 тыс. за лучший бой вечера получили азербайджанец Назим Садыхов и россиянин Вячеслав Борщёв, которые завершили поединок вничью большинством судейских голосов (29-28 — Борщёв, 28-28, 28-28). Также бонусную выплату к гонорару за лучшее выступление вечера получат Диего Лопес, Бенуа Сен-Дени, Джессика Андраде, Том Аспиналл и Алекс Перейра.

Отметим, что российский боец Сергей Павлович уступил Аспиналлу в первом раунде, тем самым не сумев стать временным чемпионом UFC в тяжёлом весе.