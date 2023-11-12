Аник заявил, что Аспиналл получил травму после того, как принял бой с Павловичем

Комментатор UFC Джон Аник раскрыл подробности подготовки Тома Аспиналла к поединку за временный титул в тяжёлой весовой категории, в котором он встретился с россиянином Сергеем Павловичем. Аник заявил, что английский боец получил мышечную травму сразу после того, как принял бой с Павловичем.

«Том Аспиналл потянул мышцы спины во время первой тренировочной сессии после того, как принял этот бой. Это означает, что он едва мог тренироваться эти две недели», — сказал Аник во время трансляции турнира UFC.

Напомним, бой Аспиналла и Павловича был назначен после того, как стало известно, что Джон Джонс не сможет принять участие в титульном поединке против Стипе Миочича по причине травмы на тренировке.

Аспиналл отправил Павловича в нокаут в начале первого раунда в соглавном бою турнира UFC 295.