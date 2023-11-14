Минеев: Штырков больше дерётся, чем боксирует. Кикбоксинга нет

Известный российский боец смешанных единоборств Владимир Минеев высказался по поводу навыков Ивана Штыркова, бой с которым ему предстоит в скором времени.

Напомним, поединок состоится по правилам кикбоксинга.

«Судя по тем боям, которые я видел, он больше дерётся, чем боксирует. Кикбоксинга нет. Но есть большое желание победить, ну если говорить про бой с Романкевичем, к примеру.

Не всегда всё решается техникой и опытом. Я рассчитываю, что Иван будет сражаться до последнего, проявит стойкость, будет идти вперёд. Он будет хотеть ударить и стараться победить.

Если бы он хотел сказать мне что-то личное, то мог бы сделать это наедине. Зачем говорить во всеуслышание? Мне главное, чтобы он дошёл до ринга», — приводит слова Минеева РЕН ТВ.