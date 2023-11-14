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Дана Уайт назвал трёх самых опасных бойцов UFC

Дана Уайт назвал трёх самых опасных бойцов UFC
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Президент UFC Дана Уайт назвал тройку самых опасных бойцов в промоушене. В этот список вошли Деррик Льюис, Алекс Перейра и Джон Джонс.

Напомним, в ночь на 12 ноября на культовом стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» состоялся очередной турнир UFC, главным событием которого стал титульный бой в полутяжёлой весовой категории между бразильцем Алексом Перейрой и чехом Иржи Прохазкой. Победу нокаутом во втором раунде одержал бразильский мастер смешанных единоборств.

В ночь с 4 на 5 ноября в Сан-Паулу (Бразилия) прошёл турнир UFC Fight Night 231. В главном событии вечера сошлись бойцы тяжёлого веса — бразилец Жаилтон Алмейда и американец Деррик Льюис. Поединок продлился все пять раундов и завершился победой Алмейды единогласным решением судей.

Джон Джонс в своём последнем поединке одержал победу над Сирилем Ганом и стал чемпионом промоушена в тяжёлом весе.

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