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Бой с участием Долидзе возглавит турнир UFC в Лас-Вегасе

Бой с участием Долидзе возглавит турнир UFC в Лас-Вегасе
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Популярный грузинский боец смешанных единоборств Роман Долидзе, выступающий в средней весовой категории UFC, подписал контракт на следующий поединок. Об этом спортсмен заявил в своих социальных сетях.

«Только что я подписал контракт на бой. Пять раундов, главное событие вечера. Я никогда не выбираю оппонента. Просто назовите мне имя – я соглашусь. Лас-Вегас, скоро увидимся», – сказал Долидзе.

Напомним, профессиональный рекорд 35-летнего Романа Долидзе в смешанных единоборствах составляет 12-2. Свой последний поединок грузинский спортсмен провёл 18 марта на турнире UFC 286. Тогда Долидзе единогласным решением судей проиграл итальянскому бойцу Марвину Веттори. Сейчас Роман располагается на седьмой строчке в рейтинге средней весовой категории UFC.

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