Бой с участием Долидзе возглавит турнир UFC в Лас-Вегасе

Популярный грузинский боец смешанных единоборств Роман Долидзе, выступающий в средней весовой категории UFC, подписал контракт на следующий поединок. Об этом спортсмен заявил в своих социальных сетях.

«Только что я подписал контракт на бой. Пять раундов, главное событие вечера. Я никогда не выбираю оппонента. Просто назовите мне имя – я соглашусь. Лас-Вегас, скоро увидимся», – сказал Долидзе.

Напомним, профессиональный рекорд 35-летнего Романа Долидзе в смешанных единоборствах составляет 12-2. Свой последний поединок грузинский спортсмен провёл 18 марта на турнире UFC 286. Тогда Долидзе единогласным решением судей проиграл итальянскому бойцу Марвину Веттори. Сейчас Роман располагается на седьмой строчке в рейтинге средней весовой категории UFC.