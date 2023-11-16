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Амосов: не чувствую давления из-за статуса непобеждённого бойца

Амосов: не чувствую давления из-за статуса непобеждённого бойца
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Чемпион Bellator в полусреднем весе (до 77 кг) Ярослав Амосов рассказал о том, что он не ощущает давления из-за статуса непобеждённого бойца.

«Я не чувствую давления непобеждённого бойца. Хочу драться со всеми. Иметь счёт 27-0 – это, конечно, здорово, но я просто хочу драться. Если ты боец, ты должен выигрывать каждый бой. Когда выхожу в клетку, я хочу победить», – приводит слова Амосова MMA Junkie.

Ярославу Амосову 30 лет. Украинец выступает с 2012 года, в июле 2018-го он провёл свой дебютный поединок в Bellator. В июне 2021 года Амосов сразился за чемпионский титул в полусреднем весе, победив Дугласа Лиму единогласным судейским решением. Всего на счету спортсмена в MMA 27 побед и ни одного поражения.

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