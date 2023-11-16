Рахман: бой с Нганну вывел Фьюри из дискуссии о величайшем тяжеловесе всех времён

Легендарный американский боксёр Хасим Рахман критически высказался о Тайсоне Фьюри, который неуверенно провёл боксёрский поединок против бывшего чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну.

«Кажется, что этот бой показал Тайсона Фьюри в плохом свете и вывел его из разговора о величайшем тяжеловесе всех времён. Нельзя позволять новичку, который только дебютировал в боксе, отправлять вас в нокдаун и спросить о том, кто выиграл бой.

Тайсон оказал плохую услугу чемпионскому поясу среди тяжеловесов. Он мне нравится. Возможно, он остаётся одним из лучших, кто когда-либо выходил на ринг, но он получил большой удар от Нганну, и это был печальный день для бокса», — сказал Рахман в интервью fighthype.com.

Напомним, поединок Фьюри и Нганну продлился все 10 раундов, Фьюри одержал победу согласно судейскому решению.