Фьюри лучше остаться в реслинге? Там Цыган вырубал всего с одного удара

Непобеждённый британец, действующий чемпион мира по версии WBC Тайсон Фьюри меньше недели назад в сложнейшем бою оказался сильнее Фрэнсиса Нганну раздельным решением судей. Конечно, вердикт по-прежнему вызывает ожесточённые споры. И всё же факт остаётся фактом. Фьюри победил и продолжает оставаться одним из лучших, если не лучшим, в своём деле.

Однако лучшим Цыганский король мог стать не только в боксе, но и в реслинге, куда он попал в 2019 году.

Начало карьеры в реслинге. Саудовская Аравия и сорванные планы

Брон Строуман и Тайсон Фьюри Фото: wwe.com

Свой единственный реслинг-матч Фьюри провёл в 2019 году, когда на саудовском шоу Crown Jewel по отсчёту выиграл у Брона Строумана. Особый акцент стоит сделать на месте проведения события.

Саудовская Аравия больше пяти лет работает над популяризацией спорта в регионе. В 2018 году страна подписала контракт на 10-летнее сотрудничество с WWE. По его условиям промоушен должен проводить в Саудовской Аравии одно или два своих главных шоу в год.

Первое такое событие прошло в 2018 году и запомнилось кошмарным матчем между DX (Triple H и Шон Майклз) и Brothers of Destruction (Кейн и Гробовщик). Все четверо — мировые звезды реслинга, но их пик активности в индустрии прошёл 15 или 20 лет назад. На момент боя Triple H было 50 лет, Кейну — 52, а Майклзу и Гробовщику — по 54. Майклз, в отличие от трёх остальных рестлеров, завершил карьеру в 2010 году и пообещал больше не возвращаться на ринг, другие — не выступали на постоянной основе, проводя за год максимум один или два не самых энергозатратных матча. Майклз слово не сдержал. И зря.

Но тяжело сдержать слово, когда компания обращается к тебе по поводу боя в Саудовской Аравии. Это не рядовое шоу в США или Канаде. Это поединок в стране, которая готова буквально осыпать тебя деньгами. Можно провести на ринге 5, 10 или 20 минут и получить за это больше, чем зарабатывал за месяцы или годы в реслинге. Для шоу в Саудовской Аравии отлично подходит слоган «Любой каприз за ваши деньги».

Поэтому появление Фьюри в реслинге, а тем более на шоу в Саудовской Аравии, неудивительно. Sportskeeda пишет, что Цыганский король получил за своё появление на Crown Jewel сумасшедшие £ 11,9 млн. Это один из самых высоких доходов Фьюри за поединок, с учётом карьеры в боксе.

Но в историю Фьюри в WWE вмешалась пандемия. Для боксёра на 2020 год, по данным Wrestling Observer Newsletter, готовили большую программу, кульминацией которой должен был стать его матч с Дрю Макинтайром на Wrestlemania или шоу в Великобритании. Всё это было отменено из-за отсутствия фанатов на трибунах. Вот что говорил об этом сам Фьюри в 2021 году:

Тайсон Фьюри боксёр, чемпион мира по версии WBC, приглашённая звезда WWE «У меня были большие планы в реслинге в прошлом году. Я должен был принять участие в матче на SummerSlam, должен был драться на «Рестлмании» в прошлом году, должен был сразиться против Дрю Макинтайра на PPV в Великобритании, но ничего из этого не произошло из-за коронавируса».

Второе появление в WWE. Планы на реслинг

Следующее появление Фьюри в реслинге состоялось лишь в сентябре 2022 года. Британец появился на шоу Clash of the Castle в Уэльсе, где поучаствовал в мейн-ивенте. Неоспоримый чемпион WWE Роман Рейнс защищал пояс против шотландца Дрю Макинтайра. Защита прошла успешно, но по ходу матча в него пытался вмешаться Остин Тиори, у которого тогда был чемодан Money in the Bank (контракт в чемодане позволяет получить право участвовать в титульном матче в любое время в течение года. — Прим. «Чемпионата»). Фьюри, находившийся в зрительском зале, вырубил Тиори одним ударом, и не позволил поединку стать трёхсторонним.

Фьюри нокаутировал Тиори Фото: wwe.com

Примечательно, что изначально в WWE рассматривали вариант с использованием Тиори своего чемодана для перевода матча в тройной. Фьюри по ходу матча вырубил бы Остина, а Макинтайр должен был забрать один из поясов у Рейнса. Однако этого не случилось. После матча Тиори вышел на ринг и пожал руку Рейнсу, а с Макинтайром исполнил одну из местных песен на радость фанатам.

Фьюри и Макинтайр Фото: wwe.com

С тех пор Фьюри в реслинге не появлялся, но неоднократно подтверждал, что его путь в этом бизнесе ещё не закончился. В феврале 2023 года Фьюри заявил следующее: «Надеюсь, скоро вернусь в реслинг. Думаю, они сделают ещё один Clash at the Castle, так что, возможно, я там появлюсь. Хочу стать мировым чемпионом. Если Рейнс сделает свой титул вакантным или случится что-то в этом роде, то мы с Дрю наконец-то проведём долгожданную битву».

В этом году WWE подобное шоу не проводила, а организовала в Лондоне Money in the Bank. Фьюри на нём не было, а недавно Цыганский король в интервью ESPN заявил, что реслинг для него сложнее бокса: «Реслинг для меня слишком сложен. Бокс намного проще, чем WWE. Реслинг — физически очень сложный вид спорта, тяжёлый для тела. Тяжёло, когда тебя кидают на ринг и в этом духе, а ты должен ещё и двигаться по рингу и отклоняться от ударов».

Однако позднее для Sports Illustrated Фьюри отметил, что всё ещё открыт для выступлений в реслинге, и не исключил начало карьеры в этом виде спорта после завершения боксёрской.

Тайсон Фьюри боксёр, чемпион мира по версии WBC, приглашённая звезда WWE «Я занимаюсь боксом уже 15 лет, а это очень много. Понимаю, что это не будет длиться вечно. Да, правда, что у меня хорошая история в WWE. Там ещё много возможностей. Это потрясающий опыт, но на данный момент я занят боксом, на нём и собираюсь сосредоточиться. Посмотрим, что будет потом».

Вполне возможно, Фьюри не откажется от участия в Wrestlemania 40 в апреле 2024 года. После предстоящего боя с Александром Усиком пройдёт несколько месяцев, поэтому Тайсон сможет спокойно восстановиться и подготовиться к своему второму матчу в реслинге.