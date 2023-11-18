Джейсон Джексон нокаутировал Ярослава Амосова и забрал титул Bellator полусреднего веса

В ночь на 18 ноября на арене «Винтраст» в Чикаго проходит турнир по смешанным единоборствам Bellator 301. В главном событии вечера сошлись непобеждённый чемпион в полусредней весовой категории украинец Ярослав Амосов и ямаец Джейсон Джексон.
Поединок завершился победой Джексона нокаутом в третьем раунде. Ямаец нанёс Ярославу Амосову первое поражение в карьере и стал новым чемпионом Bellator полусреднего веса.
Теперь в активе 33-летнего Джексона 16 побед и четыре поражения. Представитель Ямайки выиграл седьмой бой кряду.
У Ярослава Амосова — 27 побед и одно поражение.
Ранее в мейн-карде состоялся поединок между россиянином Александром Шаблием и бразильцем Патрики Фрейре. Александр одержал победу единогласным решением судей и вышел в финал Гран-при в лёгком весе.
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