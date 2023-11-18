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Джейсон Джексон нокаутировал Ярослава Амосова и забрал титул Bellator полусреднего веса

Джейсон Джексон нокаутировал Ярослава Амосова и забрал титул Bellator полусреднего веса
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В ночь на 18 ноября на арене «Винтраст» в Чикаго проходит турнир по смешанным единоборствам Bellator 301. В главном событии вечера сошлись непобеждённый чемпион в полусредней весовой категории украинец Ярослав Амосов и ямаец Джейсон Джексон.

Поединок завершился победой Джексона нокаутом в третьем раунде. Ямаец нанёс Ярославу Амосову первое поражение в карьере и стал новым чемпионом Bellator полусреднего веса.

Теперь в активе 33-летнего Джексона 16 побед и четыре поражения. Представитель Ямайки выиграл седьмой бой кряду.

У Ярослава Амосова — 27 побед и одно поражение.

Ранее в мейн-карде состоялся поединок между россиянином Александром Шаблием и бразильцем Патрики Фрейре. Александр одержал победу единогласным решением судей и вышел в финал Гран-при в лёгком весе.

Bellator 2023. Bellator 301, Чикаго, США
Ярослав Амосов - Джейсон Джексон (W)
18 ноября 2023, суббота. 07:40 МСК
Джейсон Джексон
Окончено
KO
Ярослав Амосов
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