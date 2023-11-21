Джексон считает, что украинец Амосов боялся его до боя

Чемпион Bellator в полусредней весовой категории Джейсон Джексон высказался о своей победе над украинцем Ярославом Амосовым. Джексон выразил мысль о том, что Амосов боялся его до боя.

«Думаю, Амосов немного боялся меня. Поэтому он пытался быть со мной дружелюбным и всё такое. Но на пресс-конференции я сказал ему, что не собираюсь улыбаться и играть с ним в дружеские игры. Сказал, что я здесь для того, чтобы подраться с ним. Ему не хватило стойкости и голода, а у меня с этим был полный порядок. Я всесторонне развитый и атлетичный боец, который умеет всё. Кроме того, я взрывной боец с тяжёлым ударом. Дрался с умом и сохранял самообладание, поэтому сделал своё дело», – приводит слова Джексона BJ Penn.

Напомним, в ночь на 18 ноября в Чикаго (США) состоялся турнир Bellator 301. В главном событии вечера Амосов нокаутом в третьем раунде проиграл Джексону.