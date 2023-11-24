Петровский рассказал, не собирается ли попробовать свои силы в бриджервейте

Чемпион мира – 2021 российский тяжеловес Марк Петровский (6-0, КО 4) ответил на вопрос, не думает ли о переходе в будущем в бриджервейт — новую весовую категорию, недавно введённую WBC и WBA.

«Моя мечта с детства – тяжёлый вес. Не исключаю, что побоксирую и в этой категории. Но моя мечта – чемпион мира в тяжёлом весе. Вот сейчас все указывают на габариты… А ведь всегда в тяжёлом весе были и не совсем высокие боксёры. Просто нужно умением брать. Да, я не крупный, но действую за счёт своих коротких рычагов. Мне отец с детства говорил, чтобы я не смотрел на габариты соперников, потому что они быстрее устают и дольше восстанавливаются. Вот на этом акцент и делаем», — приводит слова Петровского пресс-служба Федерации бокса России.

Напомним, 9 декабря Петровский проведёт поединок с опытным 44-летним австралийцем Лукасом Брауном (31-4, КО 17) в рамках очередного турнира «Ночь чемпионов IBA», который пройдёт 9 декабря в Дубае.