Марк Петровский: нужно отправлять Лукаса Брауна на пенсию

Чемпион мира – 2021 российский тяжеловес Марк Петровский (6-0, КО 4) поделился ожиданиями от поединка с опытным 44-летним австралийцем Лукасом Брауном (31-4, КО 17) в рамках очередного турнира «Ночь чемпионов IBA», который пройдёт 9 декабря в Дубае.

«Для меня это знакомый соперник, в интернете я его видел. Мне даже в социальных сетях писал его менеджер примерно месяца 3–4 назад. И в итоге мы встретимся в Дубае. Вообще, соперник неплохой и опасный. Он может ударить, о чём говорит его статистика. Мы готовимся! Но возраст даёт о себе знать. Я молод и думаю, что нужно отправлять Брауна на пенсию», — приводит слова Петровского пресс-служба Федерации бокса России.

Свой последний официальный бой 24-летний Петровский провёл в августе, когда большинством решений судей оказался сильнее экс-претендента на пояс WBC Кевина Джонсона. Бывший регулярный чемпион WBA в тяжёлом весе Браун имеет в послужном списке поединки с такими соперниками, как Руслан Чагаев, Джаррелл Миллер, Диллиан Уайт, Дэвид Аллен и другими.