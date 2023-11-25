Ковингтон: я — лучший полусредневес в мире прямо сейчас

Двукратный претендент на титул UFC в полусреднем весе (до 77 кг) американец Колби Ковингтон высказался о предстоящем поединке с действующим обладателем титула британцем Леоном Эдвардсом.

«Вы не увидите, как я схожу с ума [в случае победы]. Я готов к бою и знаю, что сейчас я лучший боец полусреднего веса на планете Земля. Всё пройдёт так, как я ожидаю.

Дело не в цели, дело в пути. У меня было великолепное путешествие, и я многого добился. Никто не знает, как тяжело я работал каждый день, не знает о поте и слёзах, что я вложил. Мир ждёт пробуждение, а ненавистники будут обозлены», — приводит слова Ковингтона пресс-служба UFC.

Поединок Эдвардс – Ковингтон состоится 17 декабря в Лас-Вегасе (США) и возглавит номерной турнир UFC 296.