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Армянский экс-боец ММА подозревается в убийстве женщины в Новороссийске

Армянский экс-боец ММА подозревается в убийстве женщины в Новороссийске
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Экс-боец ММА из Армении Карен Тороян и ещё двое мужчин подозреваются в убийстве женщины в Новороссийске. Об этом сообщает «РИА Новости».

Сообщается, что трое мужчин похитили 38-летнюю женщину, после чего увезли её в лес и убили. Один из мужчин нанёс жертве девять ударом ножом, считает следствие. Его задержали 26 ноября и застали за употреблением наркотиков, в отделе полиции он скончался от передозировки.

Тороян имеет судимость за вымогательство, хищение оружия, сбыт наркотиков и кражу. Сейчас рассматривается вопрос о заключении Торояна и третьего мужчины под стражу.

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