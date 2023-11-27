Названа дата следующего боя Василия Ломаченко

Бывший чемпион мира в трёх весовых категориях, звёздный украинский ветеран Василий Ломаченко (17-3, 11 KO) вернётся на ринг 13 или 14 апреля в Австралии, сообщает издание The Ring.

По информации ресурса, команда Ломаченко близка к завершению сделки с бывшим объединённым чемпионом в лёгком весе (до 61,2 кг) австралийцем Джорджем Камбососом (21-2, 10 KO).

В своём последнем бою, состоявшемся в мае, Ломаченко проиграл единогласным решением абсолютному чемпиону в лёгком весе американцу Девину Хейни (30-0, 15 KO), что вызвало споры.

Камбосос в июле победил раздельным решением по итогам 12 раундов британца Макси Хьюза, закрыв повторное поражение от Хейни.