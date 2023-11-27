Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Названа дата следующего боя Василия Ломаченко

Названа дата следующего боя Василия Ломаченко
Комментарии

Бывший чемпион мира в трёх весовых категориях, звёздный украинский ветеран Василий Ломаченко (17-3, 11 KO) вернётся на ринг 13 или 14 апреля в Австралии, сообщает издание The Ring.

По информации ресурса, команда Ломаченко близка к завершению сделки с бывшим объединённым чемпионом в лёгком весе (до 61,2 кг) австралийцем Джорджем Камбососом (21-2, 10 KO).

В своём последнем бою, состоявшемся в мае, Ломаченко проиграл единогласным решением абсолютному чемпиону в лёгком весе американцу Девину Хейни (30-0, 15 KO), что вызвало споры.

Камбосос в июле победил раздельным решением по итогам 12 раундов британца Макси Хьюза, закрыв повторное поражение от Хейни.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android