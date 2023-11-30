Царукян опубликовал шуточное фото в ковбойском наряде перед боем в США

Российский боец лёгкого веса (до 70 кг) UFC Арман Царукян, готовящийся к бою с американцем Бенеилом Дариушем, который состоится на предстоящих выходных в Остине (штат Техас, США), опубликовал шуточное фото в ковбойском наряде.

Арману Царукяну 27 лет. Россиянин дебютировал в UFC в 2019 году и провёл в престижнейшей организации мира девять боёв, в двух потерпев поражения. В своём последнем бою, состоявшемся на турнире UFC on ESPN 47 в июне, Царукян победил техническим нокаутом бразильца Хоакима Силву.

Ранее в интервью Царукян объяснил, почему бой с Дариушем может не дойти до решения.