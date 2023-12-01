Арман Царукян – Бенеил Дариуш: где смотреть прямой эфир, дата трансляции боя

В ночь со 2 на 3 декабря мск в Остине (США) пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 233, в главном событии которого встретятся россиянин Арман Царукян и ирано-американский боец Бенеил Дариуш.

Посмотреть трансляцию спортивного мероприятия можно будет на телеканалах «Матч! Боец» и «Матч ТВ». Трансляция будет доступна на платформе UFC Fight Pass. «Чемпионат» также будет освещать события турнира. Основной кард начнётся приблизительно в 3:00 мск.

В общей сложности на счету Царукяна 23 поединка в смешанных единоборствах, в которых он добыл 20 побед (восемь нокаутом) и потерпел три поражения. В активе Дариуша 28 боёв в ММА, в которых он одержал 22 победы (пять нокаутом), потерпел пять поражений, и ещё один поединок свёл вничью.