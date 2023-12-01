Брэндон Морено оценил решение Дейвисона Фигейреду перебраться в легчайший вес

Экс-чемпион UFC в наилегчайшем весе мексиканец Брэндон Морено высказался о решении Дейвисона Фигейреду, с которым он трижды встречался в промоушене, перейти в легчайший дивизион, отметив, что ранее давал ему соответствующий совет.

«Я дал ему этот совет перед третьим боем против него. Я думаю, что это разумное решение. Он большой мужик. Он был действительно огромным для наилегчайшего веса. Мой единственный вопрос заключался в том, сможет ли он сохранить ту же силу в новой весовой категории. В наилегчайшем весе он всегда был более крупным бойцом по центру октагона и оказывал большое давление, используя силу своей правой руки. Хочу посмотреть, сможет ли он сохранить ту же мощь в легчайшем дивизионе.

Бой с Робом Фонтом будет настоящим вызовом для него. Это настоящая битва, и у него есть опыт и необходимые габариты. Я думаю, что размер не будет являться преимуществом Фигейреду в этом случае, но посмотрим», — сказал Морено в интервью MMA Junkie.

Бой Фигейреду и Фонта назначен на UFC Fight Night 233, который состоится 2 декабря 2023 года.