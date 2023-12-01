Роман Копылов: подраться в середине или конце февраля было бы идеально

Российский боец среднего веса (до 84 кг) UFC Роман Копылов назвал идеальное время для проведения своего следующего поединка.

«По следующему бою ведутся переговоры, конкретики нет. Даже если и выходить на коротком уведомлении, то надо смотреть на оппонента… Если это топ, то выходить наобум не хочется. А подраться в середине или конце февраля было бы идеально. Изначально я говорил про январь, но там уже карды составлены. В общем, всё зависит от оппонента. К хорошему сопернику нужен соответствующий подход. И вот вторая половина февраля — идеально», — приводит слова Копылова «Матч ТВ».

В своём последнем бою, состоявшемся в сентябре на UFC Fight Night 227, Копылов нокаутировал во втором раунде американца Джоша Фремда.