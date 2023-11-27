Менеджер Копылова рассказал, сколько боёв россиянин планирует провести в 2024 году

Российский боец среднего веса (до 84 кг) UFC Роман Копылов планирует провести три поединка в следующем году. Об этом рассказал менеджер бойца Александр Скаредин.

«Вероятность выступления до конца года крайне мала. Это произойдёт только в случае какой‑то замены, потому что все карды расписаны. Мы рассчитываем, что следующий бой Копылова состоится в январе-феврале, и мы планируем провести три поединка в 2024 году.

Рома сейчас на ходу, он прёт как локомотив. Мы ставим задачу упрочить позиции в UFC и в начале года попасть в топ-15 рейтинга. Какого-то конкретного соперника нет, Рома готов ко всем вызовам, и всё будет зависеть от видения организации», — приводит слова Скаредина «Матч ТВ».

Роману Копылову 32 года. Россиянин дебютировал в UFC в 2019 году и после двух поражений одержал три досрочные победы подряд. В своём последнем бою, состоявшемся в сентябре на UFC Fight Night 227, Копылов нокаутировал во втором раунде американца Джоша Фремда.