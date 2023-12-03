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Арман Царукян нокаутировал Бенеила Дариуша в первом раунде

Арман Царукян нокаутировал Бенеила Дариуша в первом раунде
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В ночь с 2 на 3 декабря состоялся турнир UFC Fight Night 233. Главным событием вечера стало противостояние между российским бойцом армянского происхождения Арманом Царукяном (20-3) и ирано-американским бойцом Бенеилом Дариушем (22-5-1) в лёгкой весовой категории.

Поединок завершился в первом раунде досрочной победой Царукяна нокаутом.

В общей сложности на счету Царукяна теперь 24 поединка в смешанных единоборствах, в которых он одержал 21 победу (девять нокаутом) и потерпел три поражения. Арман идёт на серии из трёх побед кряду. В активе Дариуша 29 боёв в ММА, в которых у него 22 победы (пять нокаутом), шесть поражений и одна ничья. Он потерпел второе поражение подряд.

В соглавном событии американец Джалин Тёрнер встретился со своим соотечественником Бобби Грином в лёгкой весовой категории. Поединок завершился победой Тёрнера нокаутом в первом раунде.

UFC 2023. UFC on ESPN 52, Остин, США
Бенеил Дариуш - Арман Царукян (W)
03 декабря 2023, воскресенье. 05:30 МСК
Арман Царукян
Окончено
KO
Бенеил Дариуш
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