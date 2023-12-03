Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Фигейреду высказался о первой победе в легчайшем весе

Фигейреду высказался о первой победе в легчайшем весе
Комментарии

Бразильский боец Дейвисон Фигейреду поделился эмоциями от дебютного поединка в легчайшей весовой категории UFC, в котором он одержал победу на Робом Фонтом. Напомним, ранее Фигейреду выступал в наилегчайшем весе, дважды выигрывал пояс, но лишь однажды смог защитить его.

«Немного жаль, потому что не получилось показать шоу сегодня вечером. Думаю, хотелось немного больше разменов ударами и атак, а вы что скажете? Я сделал несколько великих вещей в наилегчайшем дивизионе, а теперь отлично чувствую себя в легчайшем дивизионе», — приводит слова Фигейреду после объявления победы Sportskeeda.

Бой Фигейреду с Робом Фонтом продолжался все три раунда. Судьи единогласно отдали победу (30-27, 30-27, 30-27) бразильскому мастеру смешанных единоборств.

UFC 2023. UFC on ESPN 52, Остин, США
Роб Фонт - Дейвисон Фигейреду (W)
03 декабря 2023, воскресенье. 04:45 МСК
Дейвисон Фигейреду
Окончено
UD
Роб Фонт
Материалы по теме
Брендон Морено оценил решение Дейвисона Фигейреду перебраться в легчайший вес
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android