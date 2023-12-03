Фигейреду высказался о первой победе в легчайшем весе

Бразильский боец Дейвисон Фигейреду поделился эмоциями от дебютного поединка в легчайшей весовой категории UFC, в котором он одержал победу на Робом Фонтом. Напомним, ранее Фигейреду выступал в наилегчайшем весе, дважды выигрывал пояс, но лишь однажды смог защитить его.

«Немного жаль, потому что не получилось показать шоу сегодня вечером. Думаю, хотелось немного больше разменов ударами и атак, а вы что скажете? Я сделал несколько великих вещей в наилегчайшем дивизионе, а теперь отлично чувствую себя в легчайшем дивизионе», — приводит слова Фигейреду после объявления победы Sportskeeda.

Бой Фигейреду с Робом Фонтом продолжался все три раунда. Судьи единогласно отдали победу (30-27, 30-27, 30-27) бразильскому мастеру смешанных единоборств.