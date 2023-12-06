Конор Макгрегор рассказал, почему хочет стать президентом Ирландии

Известный ирландский боец смешанных единоборств, бывший чемпион промоушена UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор рассказал, почему заговорил о возможности своего выдвижения на пост президента Ирландии.

«Во время выборов политики раздают ложные обещания. Это буквально чистое невежество, и это отвратительно. Даже оппозиционная политика мне кажется больше ориентированной на попытку получить власть, чем на стремление к её изменению. Если бы те, кто сейчас находится у власти, согласились с требованиями позиции в отношении перемен, этого всё равно было бы недостаточно. Нам нужна настоящая демократия. Наши люди чувствуют себя игнорируемыми. Неслыханно», — написал Макгрегор на своей странице в соцсетях.