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Конор Макгрегор рассказал, почему хочет стать президентом Ирландии

Конор Макгрегор рассказал, почему хочет стать президентом Ирландии
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Известный ирландский боец смешанных единоборств, бывший чемпион промоушена UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор рассказал, почему заговорил о возможности своего выдвижения на пост президента Ирландии.

«Во время выборов политики раздают ложные обещания. Это буквально чистое невежество, и это отвратительно. Даже оппозиционная политика мне кажется больше ориентированной на попытку получить власть, чем на стремление к её изменению. Если бы те, кто сейчас находится у власти, согласились с требованиями позиции в отношении перемен, этого всё равно было бы недостаточно. Нам нужна настоящая демократия. Наши люди чувствуют себя игнорируемыми. Неслыханно», — написал Макгрегор на своей странице в соцсетях.

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