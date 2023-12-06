Бивол: есть видение, где и как может состояться бой с Бетербиевым

Действующий российский чемпион мира по версии WBA в полутяжёлом весе Дмитрий Бивол высказался относительно потенциального поединка с соотечественником, чемпионом мира по версиям WBC, IBF и WBO в полутяжёлом весе Артуром Бетербиевым.

«Конечно же, верю, что бой с Бетербиевым состоится. Этот бой вполне реален. Более того, в данный момент этот бой более реален, чем был до этого. Уже есть видение, где и как он может состояться», — сказал Бивол в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

В общей сложности Дмитрий провёл 21 бой, в каждом из которых побеждал — 11 раз победы были добыты нокаутом. Артур за время профессиональной карьеры одержал 19 побед в 19 боях.

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