Бивол: могу прожить в США пять и даже десять лет, пока есть работа

Чемпион мира по версии WBA в полутяжёлом весе непобеждённый россиянин Дмитрий Бивол поделился мнением о плюсах и минусах жизни в США.

«Почему-то не вижу, что я в США мог прожить остаток своей жизни. Пока карьера длится, могу представить, что проживу в США пять или, может, даже и десять лет, пока есть работа какая-то. Здесь есть свои плюсы: например, многие вещи сначала появляются в США, а потом уже в остальном мире. Как-то чуть-чуть впереди планеты всей, можно так сказать. В плане каких-то разработок, идей. Если человек хороший специалист, он может хорошо найти себя в Штатах.

Если говорить о недостатках, то мне тут не хватает общения. Родного общения не хватает, менталитет, наверное, чуть-чуть другой. У меня уже менталитет сформированный под нашу жизнь в России, в странах СНГ», — сказал Бивол в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

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