Бивол прокомментировал скандальный удар в поединке Усик — Дюбуа

Чемпион мира по версии WBA в полутяжёлом весе непобеждённый россиянин Дмитрий Бивол прокомментировал скандальный эпизод в титульном поединке между украинцем Александром Усиком (21-0, 14 KO) и британцем Даниэлем Дюбуа (19-2, 18 KO), который состоялся в ночь с 26 на 27 августа во Вроцлаве (Польша).

Напомним, в пятом раунде Дюбуа нанёс удар в область пояса, после чего Усик упал на канвас, а затем взял на восстановление несколько минут. Рефери посчитал удар нелегитимным.

«Я видел тот самый удар по Усику. На самом деле может показаться смешным — я занимаюсь боксом больше 25 лет и никогда не вдавался в подробности того, где вот эта «красная линия». Где удар считается ниже пояса, а где не считается. Здесь удар был в пояс. Не знаю, как это трактуется по правилам. Если честно, никогда не читал правила. Просто старался всегда бить выше пояса», — сказал Бивол в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

Усик угостил Чисору бананами в раздевалке: