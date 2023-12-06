Томпсон отказался от поединка с Олейником, RCC ищет замену

Британский боец Оли Томпсон отказался от поединка с Алексеем Олейником из-за проблем с получением визы. Поединок должен был стать соглавным событием RCC 17, сейчас менеджмент лиги подбирает замену.

«Команда RCC сделала всё необходимое, чтобы Оли Томпсон получил визу. К сожалению, боец проявил себя безответственно и просто не пришёл за визой. После долгих обсуждений по решению этой проблемы Оли отказался от поединка. Бой для Алексея Олейника в любом случае состоится, сейчас мы ищем замену. Есть несколько кандидатов из Европы и Бразилии, в ближайшее время мы объявим имя», — сказал глава RCC Николай Клименко.

Напомним, турнир RCC 17 состоится 15 декабря в Екатеринбурге. Главным событием шоу станет поединок между Александром Шлеменко и Александром Иличем.