Инсайдер назвал следующего соперника Мухаммада Мокаева

Девятый номер рейтинга наилегчайшего веса (до 57 кг) UFC британский проспект Мухаммад Мокаев (11-0) выступит на турнире UFC Fight Night, который состоится 3 марта в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), сообщает инсайдер Марсель Дорфф.

Соперником Мокаева станет седьмой номер рейтинга 31-летний американский боец Алекс Перес (24-7). Боец выступает в UFC с 2017 года и имеет в своём активе шесть побед и три поражения.

Напомним, в своём последнем бою, состоявшемся в октябре на турнире UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ), Мокаев встретился с представителем США Тимом Эллиоттом. Мухаммад одержал победу, применив удушающий приём в третьем раунде. При этом, согласно судейским запискам, победу по раундам одерживал Эллиотт.