«Удары по голове зачастую не проходят даром». Бивол — про боксёрскую карьеру

Чемпион мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянин Дмитрий Бивол рассказал о проблемах, с которыми сталкиваются профессиональные боксёры.

«Я бы однозначно хотел, чтобы мои дети какое-то время позанимались боксом. Чтобы они поняли, что это такое, чтобы умели бить и постоять за себя. Нашли каких-то друзей в этом виде спорта.

Но могу сказать, что за свою профессиональную карьеру я наблюдал много очень разных боксёрских судеб. Это достаточно тяжёлый вид спорта, где можно легко оставить своё здоровье. Конечно, любой вид спорта — сложный. Но в боксе есть удары по голове, и зачастую они не проходят даром. Особенно если неправильный подход к тренировкам. Иногда я наблюдал некоторые спарринги и думал: не хочу, чтобы мои дети спарринговали или боксировали именно так», — сказал Бивол в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.