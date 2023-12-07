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«Удары по голове зачастую не проходят даром». Бивол — про боксёрскую карьеру

«Удары по голове зачастую не проходят даром». Бивол — про боксёрскую карьеру
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Чемпион мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянин Дмитрий Бивол рассказал о проблемах, с которыми сталкиваются профессиональные боксёры.

«Я бы однозначно хотел, чтобы мои дети какое-то время позанимались боксом. Чтобы они поняли, что это такое, чтобы умели бить и постоять за себя. Нашли каких-то друзей в этом виде спорта.

Но могу сказать, что за свою профессиональную карьеру я наблюдал много очень разных боксёрских судеб. Это достаточно тяжёлый вид спорта, где можно легко оставить своё здоровье. Конечно, любой вид спорта — сложный. Но в боксе есть удары по голове, и зачастую они не проходят даром. Особенно если неправильный подход к тренировкам. Иногда я наблюдал некоторые спарринги и думал: не хочу, чтобы мои дети спарринговали или боксировали именно так», — сказал Бивол в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

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