Хедлайнер UFC Fight Night 233 намекнул на бой с Петром Яном

Китайский боец смешанных единоборств Ядонг Сонг, который выступил в главном поединке UFC Fight Night 233 против Криса Гутьерреса, заявил, что планирует вызвать Петра Яна и надеется, что промоушен согласует этот бой.

«Планирую выиграть этот бой, а потом ещё два. Пусть в следующий раз мне дадут бойца из топ-5. Выиграю такой бой, и мне могут дать шанс побороться за титул. Я очень хотел драться в Китае, потому что это мой дом и я уже четыре года не дрался там. Я хотел показать Китай своей семье, друзьям, поклонникам из США и всем фанатам ММА. Я хотел сделать там заявление и вызвать хорошего оппонента.

UFC согласовал для меня бой с Петром в Шанхае, но мне так и не дали контракт. На самом деле мы оба не подписывали контракт на наш бой, однако я абсолютно точно хочу подраться с Яном. Выиграю свой бой и вызову его», — приводит слова Сонга с медиадня MMAJunkie.

Турнир UFC Fight Night 233 состоится в ночь на 10 декабря и пройдёт в Лас-Вегасе (США).