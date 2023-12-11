Белал Мухаммад будет страховать поединок Эдвардс — Ковингтон

Третий номер рейтинга UFC в полусреднем весе (до 77 кг) американец Белал Мухаммад будет страховать поединок между действующим чемпионом дивизиона Леоном Эдвардсом и ещё одним представителем США, Колби Ковингтоном. Их бой пройдёт 17 декабря на турнире UFC 296 в Лас-Вегасе (США). Об этом сообщает MMA Junkie.

Напомним, Эдвардс стал чемпионом UFC в августе 2022 года, когда на турнире UFC 278 нокаутировал лидера рейтинга pound-for-pound Камару Усмана. Реванш между ними состоялся в марте на UFC 286, и на этот раз британец победил раздельным судейским решением.

Напомним, в своём последнем бою, состоявшемся в марте 2022 года на турнире UFC 272, Ковингтон победил единогласным судейским решением соотечественника Хорхе Масвидаля.

Эдвардс завоевал титул в августе 2022 года, нокаутировав на UFC 278 нигерийца Камару Усмана. Реванш состоялся в марте, и на этот раз британец победил раздельным судейским решением.