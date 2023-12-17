Тагир Уланбеков прокомментировал свою победу в бою на UFC 296

В ночь с 16 на 17 декабря на «T-Mobile Arena» в Лас-Вегасе (США) проходит турнир UFC 296. В рамках предварительного карда россиянин Тагир Уланбеков встретился с американцем Коди Дёрденом. Бой продлился два раунда и завершился победой Уланбекова удушающим приёмом.

После окончания поединка победитель прокомментировал его исход. «Я очень рад победить на таком большом турнире. Сегодня бьются чемпион и претендент в моем весе, я хотел бы оставить им послание — бережно относитесь к этому поясу, так как в один прекрасный день я приду за ним», — заявил Тагир Уланбеков после боя.

Напомним, в главном событии сегодняшнего турнира Леон Эдвардс встретится с Колби Ковингтоном. На кону будет стоять титул в полусредней весовой категории.