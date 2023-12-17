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Тагир Уланбеков «задушил» американца на турнире UFC 296

Тагир Уланбеков «задушил» американца на турнире UFC 296
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В ночь с 16 на 17 декабря на «T-Mobile Arena» в Лас-Вегасе (США) проходит турнир UFC 296. В рамках предварительного карда россиянин Тагир Уланбеков встретился с американцем Коди Дёрденом.

Бой продлился два раунда и завершился победой Уланбекова удушающим приёмом. Для россиянина эта победа стала 16-й в смешанных единоборствах. Также на его счету два поражения.

Ранее на турнире россиянин Шамиль Газиев победил словака Мартина Будая во втором раунде техническим нокаутом.

В рамках вечера запланировано два титульных боя. В главном событии турнира Леон Эдвардс сразится с Колби Ковингтоном. В соглавном бою вечера Александр Пантожа проведёт бой с Брэндоном Ройвалом.

«Чемпионат» проводит онлайн-трансляцию турнира и главных событий вокруг него. Бои основного карда начнутся не ранее 6:00 мск.

UFC 2023. UFC 296, Лас-Вегас, США
Тагир Уланбеков (W) - Коди Дёрден
17 декабря 2023, воскресенье. 03:20 МСК
Тагир Уланбеков
Окончено
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Коди Дёрден
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