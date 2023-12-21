«Действующий чемпион UFC». Топурия опубликовал фото с поясом перед боем с Волкановски

Непобеждённый проспект полулёгкого веса (до 65 кг) UFC Илия Топурия опубликовал новый пост в социальных сетях, в котором показал фото с поясом.

Напомним, титульный поединок между Александром Волкановски и Илией Топурией станет главным событием турнира UFC 298.

«Действующий непобеждённый чемпион UFC. 15-0», — написал Топурия.

Алексу Волкановски 35 лет. В своём последнем бою, состоявшемся в октябре на UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ), австралиец уступил техническим нокаутом действующему чемпиону в лёгком весе (до 70 кг) россиянину Исламу Махачеву.

Илии Топурии 26 лет. Боец дебютировал в качестве профессионала в 2015 году и в октябре 2020-го провёл свой дебютный поединок в UFC. Всего на счету спортсмена 14 побед (шесть – в UFC) и ни одного поражения в смешанных единоборствах.

Ранее Топурия высказался о предстоящем поединке с действующим чемпионом австралийцем Алексом Волкановски.