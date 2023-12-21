Махмудов — о предстоящем бое с Кабайелом: извините, но я его уничтожу

Российский боксёр Арсланбек Махмудов высказался о предстоящем поединке с представителем Германии Агитом Кабайелом. Он состоится 23 декабря в Саудовской Аравии в рамках боксёрского вечера от Matchroom Boxing.

«Хочу сказать большое спасибо за эту возможность. Я готов устроить шоу. Соперник – отличная оппозиция для меня. Извините, парни, но я его уничтожу, как и обычно. У него отличный рекорд, отличные навыки. Но я готов к нему. Я не думаю, что он сможет чем-то меня удивить», — сказал Арсланбек Махмудов на пресс-конференции.

Напомним, поединок на турнире также проведёт россиянин Дмитрий Бивол. Соперником Бивола будет британец Линдон Артур. А в главном бою сразятся Энтони Джошуа (26-3-0) и Отто Валлин (26-1-0).